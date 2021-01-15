Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха объявила о новом романе. С бойфрендом звезда отправилась в рабочую поездку в Дубаи и показала первое совместное фото. Звезда призналась, что в этих отношениях по-настоящему счастлива.

Личная жизнь украинской певицы была полна драм и измен. Однако, похоже, после многочисленных ошибок и разочарований Вика из "НеАнгелов" все же нашла свое счастье. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала интригующее фото с новым возлюбленным. Пара отправилась в ОАЭ, где Виктория Смеюха выступила на корпоративе со Славой Каминской и другими артистами.

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Вика из "НеАнгелов" закрутила новый роман

Звезда, которая убеждена, что счастье любит тишину, не стала показывать лицо любимого и рассекречивать его имя. В то же время Виктория публично рассказала об отношениях.

Она призналась, что любимый поддерживает ее везде – подбадривает перед выступлением, делает горячий чай и массирует плечи после концерта. Похоже, бойфренд в восторге от творчества избранницы и разделяет ее взгляды на жизнь. Певица не скрывает, что рядом с мужчиной чувствует себя маленькой девочкой.

"Мне нравится, когда все происходит именно так. Когда проснувшись, первым делом я вижу теплый взгляд, и уже после – фантастический вид курорта из окон своего номера. Когда в конце концов, есть кого попросить купить тебе воздушный шарик в виде Губки Боба", – рассказала Вика из "НеАнгелов".

С 262-тысячной аудиторией знаменитость поделилась романтическим фото, на котором держала любимого за руку. Мужчина сфотографировал Викторию возле пляжа на фоне огромного колеса обозрения в Дубае. В белой футболке, черных лосинах и с легким макияжем артистка загадочно улыбалась на камеру.



Вика из "НеАнгелов" с новым бойфрендом / Фото Instagram / @vikanablack

Напомним, жених певицы каскадер Иван Стрижаков после предложения закрутил роман с другой. В 2019 году Вика Смеюха решилась на новые отношения, которые не афишировала ни поклонникам, ни прессе. Звезда намекала, что роман вскоре перейдет на новый этап, однако в декабре два года назад неожиданно объявила, что снова одинока.