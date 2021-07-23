Фіналістка "Супермоделі по-українськи" за лаштунками шоу "Хто зверху?", що восени покаже "Новий канал", поділилася улюбленими локаціями для подорожі.

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Улюблені локації відпочинку Вікторії Маремухи

"Я більше люблю пасивний відпочинок, але мій чоловік Луї підбиває останнім часом на активний. Він любить походи, різні види спорту, тож і я з ним практикую. Наприклад, коли відпочивали у Таїланді, займалися тайським боксом. А у подорожі перед нашим розписом ми займалися кайтингом. Були у ще не дуже відомому для туристів місті в Єгипті – Ель-Гуна. Туди потрібно приблизно 40 хвилин їхати від Хургади. Там дуже вітряно, тому місце підходить для активного відпочинку. Місто досить молоде, але цікаве. Мені чимось нагадало Венецію, бо є багато каналів із прісною водою", – розповіла модель.



Вікторія Маремуха на морі / Фото пресслужби

Також Вікторія поділилася, що й в Україні є декілька місць, які, на її думку, варто відвідати кожному: "Оскільки я люблю історію та історичну архітектуру, раджу маєток у Качанівці. Я була там з подругою на пікніку. Уявіть, величезна територія для релаксу біля озера та дуже красивий палац, який функціонує, як музей. Можна поїхати й надихнутись історичною пам'яткою, насолодитися ландшафтами та приємно провести час із друзями чи коханою людиною. Ще давно хочу, і, нарешті, вже планую поїздку на Рожеві озера, що під Херсоном. Мені здається, це неймовірне місце. Там влаштовують вечірки, займаються кайт-серфінгом. Хочемо спробувати пожити з наметами та покращити навички з кайт-серфінгу. Поєднаємо приємне з корисним".



Вікторія Маремуха / Фото пресслужби