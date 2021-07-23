Финалистка "Супермодели по-украински" за кулисами шоу "Кто сверху?", которое осенью покажет "Новый канал", поделилась любимыми локациями для путешествия.

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Любимые локации отдыха Виктории Маремухи

"Я больше люблю пассивный отдых, но мой муж Луи подбивает в последнее время на активный. Он любит походы, разные виды спорта, поэтому и я с ним практикую. Например, когда отдыхали в Таиланде, занимались тайским боксом. А в путешествии перед нашей росписью мы занимались кайтингом. Были в еще не очень известном для туристов городе в Египте – Эль-Гуна. Туда нужно примерно 40 минут ехать от Хургады. Там очень ветрено, поэтому место подходит для активного отдыха. Город довольно молодой, но интересный. Мне чем-то напомнил Венецию, потому что есть много каналов с пресной водой", – рассказала модель.



Виктория Маремуха на море / Фото пресс-службы

Также Виктория поделилась, что и в Украине есть несколько мест, которые, по ее мнению, стоит посетить каждому: "Поскольку я люблю историю и историческую архитектуру, советую имение в Качановке. Я была там с подругой на пикнике. Представьте, огромная территория для релакса у озера и очень красивый дворец, который функционирует как музей. Можно поехать и вдохновиться исторической достопримечательностью, насладиться ландшафтами и приятно провести время с друзьями или любимым человеком. Еще давно хочу и, наконец, уже планирую поездку на Розовые озера под Херсоном. Мне кажется, это невероятное место. Там устраивают вечеринки, занимаются кайт-серфингом. Хотим попробовать пожить с палатками и улучшить навыки кайт-серфинга. Совместим приятное с полезным".



Виктория Маремуха / Фото пресс-службы