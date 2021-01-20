Популярна українська співачка Санта Дімопулос продовжує насолоджуватися відпочинком на Мальдівах. Днями зірка потішила аудиторію рідкісними відвертими кадрами.

Колишня солістка "ВІА гри" Санта Дімопулос, як і багато інших українських знаменитостей, відпочиває на Мальдівах з чоловіком та дітьми. На особистій інстаграм-сторінці зірка почала ділитися відвертими фото в купальнику.

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Новими кадрами із зимової відпустки Санта Дімопулос неабияк розбурхала мережу. Співачка оприлюднила серію відео, де вона біжить по піску на пляжі, плаває в океані та просто насолоджується теплом на березі на тлі високих зелених пальм.

Зірка одягнена відповідно, вона приміряла смарагдовий купальник. Він вдало підкреслив бездоганну фігуру Санти: її тонку талію та апетитні форми. Артистка постала без макіяжу, похизувавшись природною красою. Мокре волосся додало роликам особливої перчинки.

У підписі до відео Санта розповіла про свій відпочинок: "Ущипніть мене. Я не вірю, що перебуваю в такій неймовірній красі! Ми в райському місці на Мальдівах, де знаходиться готель, що потопає в тропічній зелені, оточений білим піском, кришталево чистою і яскравою водою. У них своя їжа, сади, своє переробне виробництво і ніякого пластику".

"No news, no shoes" (ніяких нових, ніякого взуття, – Showbiz) – головний слоган цього автентичного місця. Я вже 5 день ходжу без взуття, і це такий кайф – відчувати теплий пісок. І ще, тут інтернет тільки на віллах, тому я рідко беру в руки телефон. Ідеальний відпочинок,

– написала Санта Дімопулос.

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