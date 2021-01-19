Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує розбурхувати уяву шанувальників пікантними світлинами. Цього разу вона позувала оголеною в гримерці, але прикрилась кофтинкою.

Настя Каменських з Потапом нещодавно повернулися з відпочинку на Мальдівах. Але популярна співачка не припиняє тішити аудиторію гарячими світлинами. Вона поділилась новим провокативним кадром на особистій сторінці в інстаграмі.

До слова День народження на Мальдівах: 39-річна Катерина Кухар вразила тендітними формами – фото

Українська знаменитість сфотографувалась на смартфон, позуючи біля дзеркала. Вона сиділа в гримерці, адже на столику біля неї були різні пензлики для макіяжу.

Настя Каменських оголилась перед камерою, але прикрила груди рожевою кофтинкою, розбурхавши уяву шанувальників. Натомість вона похизувалась тендітними плечима.

Стилісти вже зробили співачці розкішну зачіску, зібравши її волосся у високий пишний пучок. Також його прикрасили великою білою квіткою. На обличчі Насті Каменських зробили макіяж. На повіках красувалися рожеві блискучі тіні та чорні стрілки, а на губах – нюдова помада.



Настя Каменських завела мережу / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських завела мережу / Фото з інстаграму Насті Каменських