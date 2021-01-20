Популярная украинская певица Санта Димопулос продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. На днях звезда порадовала аудиторию редкими откровенными кадрами.

Бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос, как и многие другие украинские знаменитости, отдыхает на Мальдивах с мужем и детьми. На личной инстаграм-странице звезда начала делиться откровенными фото в купальнике.

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Новыми кадрами из зимнего отпуска Санта Димопулос изрядно взбудоражила сеть. Певица обнародовала серию видео, где она бежит по песку на пляже, плавает в океане и просто наслаждается теплом на берегу на фоне высоких зеленых пальм.

Звезда одета соответственно, она примерила изумрудный купальник. Он удачно подчеркнул безупречную фигуру Санты: ее тонкую талию и аппетитные формы. Артистка предстала без макияжа, похваставшись естественной красотой. Мокрые волосы придали роликам особую перчинку.

В подписи к видео Санта рассказала о своем отдыхе: "Ущипните меня. Я не верю, что нахожусь в такой невероятной красоте! Мы в райском месте на Мальдивах, где находится отель, утопающий в тропической зелени, окруженный белым песком, кристально чистой и прозрачной водой. У них своя еда, сады, свое перерабатывающее производство и никакого пластика".

"No news, no shoes" (никаких новостей, никакой обуви, – Showbiz) – главный слоган этого аутентичного места. Я уже 5 день хожу без обуви, и это такой кайф – чувствовать теплый песок. И еще, здесь интернет только на виллах, поэтому я редко беру в руки телефон. Идеальный отдых,

– написала Санта Димопулос.

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