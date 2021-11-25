Відповідь Дмитру Дікусару: чи готовий Влад Яма віддати суддівське крісло "Танців з зірками"

Танцівник Дмитро Дікусар зізнавався, що після стількох років у "Танцях з зірками" він хотів би отримати суддівське крісло. Однак Влад Яма не планує полишати крісло журі.

Відомий танцівник та партнер Ольги Харлан Дмитро Дікусар у наступному сезоні не відмовився б від посади судді на проєкті. Та охочих поступитися йому кріслом, схоже, немає.

Цікаво Влад Яма відповів, за якої умови вийде на паркет "Танців з зірками" як учасник

Чи поступиться Влад Яма суддівським кріслом

Нинішній член журі відповів на запитання, чи готовий віддати крісло члена журі.

Крісло? Ні. Ну, по-перше, воно не моє. Це крісло проєкту "Танці з зірками", а просто віддавати… Навіщо? Навіщо віддавати,

– сказав Влад Яма.

Хореограф додав, що поки що він не планує покидати шоу. До того ж зірці здається, що він непогано виконує свою роль.

"Я хочу робити максимум для цього проєкту. Якщо у мене виходить, значить, швидше за все, у наступному сезоні я працюватиму. А якщо з’явиться той, хто зможе це зробити краще – теж непогано", – вважає Влад Яма.



Судді "Танців з зірками" / Фото з інстаграму Катерини Кухар