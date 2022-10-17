"Вирішив відмовитися": який відомий ведучий і блогер міг бути черговим "Холостяком"
Джерело:"Главком"
Вже за 2 тижні на екрани вийде 12 сезон шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Як виявилося, героєм проєкту одного з сезонів міг бути ведучий і блогер Олексій Дурнєв.
Продюсери романтичного проєкту "Холостяк" ретельно обирають головних героїв для шоу. Виявилося, що одним з таких міг бути ведучий і блогер Олексій Дурнєв.
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Хто міг бути "Холостяком"
Олексій Дурнєв розповів, що йому пропонували роль головного героя в одному з сезонів. Але ведучого не влаштувало те, скільки грошей від би заробив за це.
Продюсери сказали, що на майданчику потрібно провести мінімум 50 знімальних днів. Один раз на 10 днів – вихідний. Моя комерційна директорка порахувала, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі у "Холостяку", і ми вирішили відмовитися від пропозиції,
– поділився блогер.
"Мені запропонували учетверо меншу суму, ніж ми хотіли", – додав він.
Олексій поділився, що зараз його серце вільне: "Нещодавно була дівчина, зараз нікого немає, ні з ким не зустрічаюся. Я не люблю про це розповідати".Нагадаємо, нещодавно організатори "Холостяка" повідомили нову дату прем'єри 12 сезону. Шоу разом з Алексом Топольським вийде на екрани 28 жовтня.
Нещодавно ходили чутки навколо особистого життя Дурнєва
Кілька тижнів тому в мережі завірусилося відео, де 36-річний ведучий Олексій Дурнєв вечеряє у Чернівцях з блогеркою Дашею Майоровою. Потім шанувальники пильно слідкували за парою й помітили, що ті разом відпочивали в горах.
Як Олексій, так і Даша спростовують всі чутки та версії про їхній роман від шанувальників. "Дівчата вже пишуть мені прокляття. Хочу зазначити, що ми просто приятелі і через те разом вечеряли", – написав Дурнєв.