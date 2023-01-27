Репер ХАС згадав, як посварився з Потапом, і назвав його "придурком"

Хіп-хоп виконавець ХАС різко висловився про український шоу-бізнес і згадав конфлікт з Потапом. Свого часу продюсер принизив його колегу в радіоефірі, а він заступився.

Назар Хасан згадав, що тоді Потапа запросили на радіостанцію, де він працював. Під час програми той дозволив собі назвати іншого ведучого мудаком, а як тільки мікрофони вимкнулися, репер відповів йому, не підбираючи слів, бо ненавидить хамство.

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Як ХАС посварився з Потапом

"У нас відбувся діалог поза ефіром, на що він образився. Тому що я не стримував слів. А я рідко стримую слова, якщо зачіпають моїх. Коли мені сказали: "Ну хіба так пасує з гостем?" Я сказав, що якби до мене додому такий гість прийшов, то там словами не закінчилося б. Тому що ти не маєш права в гостях поводитися ось так. Почувайся як удома, але не забувай, що ти в гостях. Ким би ти не був... Тому що ми всі з плоті, ми всі з крові, і той, хто думає, що він зірка, хай собі так думає, бо зірка – то є скупчення газів. Нічого не дає тобі права ставитись до людей, як до непотребу", – розповів ХАС.

Чому він може назвати людину мудаком, а я не маю права сказати так. Чому він не боїться, а я маю боятися? Тому що він знімав штани у Москві, а я ні? Які в нього є досягнення, які можуть дозволити йому образити людину, яких немає в мене?

– емоційно додав він.

Ба більше, упродовж інтерв'ю ХАС дорікнув Потапу не тільки за загравання з Росією, а й за втечу в Іспанію напередодні вторгнення. Він назвав його "барселонською теробороною" та "придурком зі своєю дівчинкою", маючи на увазі Настю Каменських.

"Вони змахалися за кордон, про що говорити? Поки тут молодняк почав щось робити, щось творити, ті думали, що пересидять два-три тижні, максимум місяць, і все пройде. А не пройшло", – висловився репер.