Назар Хасан вспомнил, что тогда Потапа был приглашен на радиостанцию, где он работал. Во время программы тот позволил себе назвать другого ведущего мудаком, а как только микрофоны выключились, рэпер ответил ему, не подбирая слов, потому что ненавидит хамство.

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Как ХАС поссорился с Потапом

"У нас состоялся диалог вне эфира, на что он обиделся. Потому что я не сдерживал слов. А я редко сдерживаю слова, если затрагивают моих. Когда мне сказали: "Ну разве так поступают с гостем?" Я сказал, что если бы ко мне домой такой гость пришел, то там словами не закончилось бы. Потому что ты не имеешь права в гостях вести себя так. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Кем бы ты ни был... Потому что мы все из плоти, мы все из крови, и тот, кто думает, что он звезда, пусть так думает, потому что звезда – это скопление газов. Ничего не дает тебе права относиться к людям, как к хламу", – рассказал ХАС.

Почему он может назвать человека мудаком, а я не могу сказать так. Почему он не боится, а я должен бояться? Потому что он снимал штаны в Москве, а я нет? Какие у него есть достижения, которые могут позволить ему оскорбить человека, которых нет у меня?

– эмоционально добавил он.

Более того, за интервью ХАС упрекнул Потапа не только за заигрывание с Россией, но и за побег в Испанию накануне вторжения. Он назвал его "барселонской терробороной" и "придурком со своей девочкой", имея в виду Настю Каменских.

"Они смотались за границу, о чем говорить? Пока здесь молодняк начал что-то делать, что-то творить, те думали, что пересидят две-три недели, максимум месяц, и все пройдет. А не прошло", – высказался рэпер.