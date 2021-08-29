Відомі актори Дмитро Сова та Даша Легейда одружилися: фото на березі Дніпра

Українські актори Дмитро Сова та Даша Легейда (зірка серіалу "Кріпосна") зіграли розкішне весілля на березі Дніпра. Гостею свята стала Ксенія Мішина та інші зіркові колеги. Пара закрутила роман менш ніж рік тому.

Дмитро Сова і Даша Легейда одружилися

28 серпня у Києві відбулась церемонія весілля відомих українських акторів 38-річного Дмитра Сови та 28-річної Даші Легейди. Одруження було таємним.

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Церемонія пройшла на березі Дніпра, в івент-парку у сосновому лісі. Наречені самостійно спланували своє свято.

Пам'ятаю, ми з Дашею поїхали дивитися локацію, побачили її й відразу уявили, як все розставити. Це гарне молодіжне місце, івент-парк в сосновому лісі, з окремими зонами на території й великим майданчиком під куполом по центру. А ще там недалеко берег річки, де можна поставити арку, обробку з квітами. Так, по дрібницях, продумали собі свято,

– розповів актор.

До арки, де вже стояв Дмитро, батько Даші підвів наречену. Там і відбувся шлюб.



Дмитро Сова і Даша Легейда / Фото з інстаграм-сторіз

Одною з гостей стала відома українська акторка Ксенія Мішина. Вона прибула на церемонію разом з Олександром Еллертом.



Ксенія Мішина та гості свята з нареченою / Фото з інстаграм-сторіз

Образи наречених

Дмитро Сова обрав класичний чорний смокінг, білу сорочку та метелик. Натомість Даша Легейда позувала у двох весільних вбраннях. Першою була ніжна сукня з мереживом та напівпрозорою фатою.

Потім вона одягнула пишну багатошарову сукню з довгою фатою і широким поясом. Цікаво, що акторка поєднала вбрання з яскраво-синіми туфлями з гострим носком. Стилісти зібрали волосся нареченої у пишний пучок, а на обличчі зробили красивий макіяж.



Даша Легейда / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Дмитра Сови та Даші Легейди

Актори познайомилися на знімальному майданчику у жовтні 2020 року. Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко, тож майже одразу пара почала жити разом. Через 10 місяців вони одружилися.

Освідчення в коханні було простим та домашнім, але водночас оригінальним: "Це сталося на кухні. Здається, ми приїхали після якогось заходу. Я підійшов до Даші й сказав: "Вибач, але я не можу більше терпіти". Вона запитує: мовляв, що таке? Я кажу: "Виходь за мене".



Дмитро Сова і Даша Легейда / Фото з інстаграму Даші Легейди

Дмитро Сова найбільш відомий за роллю у стрічках: "Село на мільйон", "Я з тобою", "В полоні у брехні", "Кейс". Даша Легейда знімалась в "Кріпосній", фільмах та серіалах "Жіночий лікар", "Артистка", "Найгірша подруга", "Пес".