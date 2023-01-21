Оля Цибульська застрягла в ліфті між поверхами, коли виключили світло: хто їй допоміг

Співачка Оля Цибульська під час відключення світла застрягла в ліфті між поверхами. В інстаграм-сторіс артистка показала, хто допоміг їй.

Під час відключень світла в Україні чимало людей застрягали в ліфтах. Серед них опинилася Оля Цибульська, яка забула про графіки вимкнення.

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Оля Цибульська застрягла в ліфті

Артистка розповіла про цю ситуацію в інстаграм-сторіс. На щастя, у ліфті був стілець, то Оля хоча б змогла присісти, поки очікувала фахівців.

У нашому ліфті стоїть тільки стілець, на який можна сісти. Але немає памперса, немає їжі та води. Добре, що у мене з собою є павербанк, книжка, яку я читаю, і спідниця, яку я сьогодні купила. Тому, загалом, все добре,

– сказала співачка.

Поки Цибульська чекала на приїзд спеціалістів, то відповідала на запитання шанувальників і співала пісень. Однак очікуванням було не довгим. На щастя, рятувальник Олі приїхав швидко, чому вона дуже зраділа. Вона подякувала чоловікові й зазначила, що справжні герої завжди поруч.

Взяв мене на ручки та дістав у дірочку між поверхами. Дуже сором'язливий чоловік. Ось вони зірки, герої,

– сказала виконавиця.

Як Оля Цибульська застрягла в ліфті / Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Нагадаємо, під час тривоги раніше застрягала в ліфті співачка Злата Огнєвіч. Тоді артистка зізнавалася, що було дуже страшно, адже приблизно 20 хвилин вона була в закритому просторі. Після цього виконавиця вирішила, що тепер не користуватиметься ліфтом, лише сходами.