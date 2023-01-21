Во время отключений света в Украине многие застряли в лифтах. Среди них оказалась Оля Цыбульская, которая забыла о графиках отключений.

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Оля Цыбульская застряла в лифте

Артистка рассказала об этой ситуации в инстаграм-сторис. К счастью, в лифте был стул, Оля хотя бы смогла присесть, пока ожидала специалистов.

В нашем лифте стоит только стул, на который можно сесть. Но нет памперса, нет пищи и воды. Хорошо, что у меня с собой есть павербанк, книга, которую я читаю, и юбка, которую я сегодня купила. Поэтому, в общем, все хорошо,

– сказала певица.

Пока Цыбульская ждала приезда специалистов, то отвечала на вопросы поклонников и пела песни. Однако ожиданием было недолгое. К счастью, спасатель Оли приехал быстро, чему она очень обрадовалась. Она поблагодарила мужчину и отметила, что настоящие герои всегда рядом.

Взял меня на ручки и достал в дырочку между этажами. Очень застенчивый мужчина. Вот они – звезды, герои,

– сказала исполнительница.

Как Оля Цыбульская застряла в лифте / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Напомним, во время тревоги раньше застряла в лифте певица Злата Огневич. Тогда артистка признавалась, что было очень страшно, ведь около 20 минут она была в закрытом пространстве. После этого исполнительница решила, что теперь не будет пользоваться лифтом, только по лестнице.