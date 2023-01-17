Українська співачка Оля Цибульська опублікувала чергове гумористичне відео на своїй сторінці. Вона висловилась про Олексія Арестовича, який написав заяву на звільнення з посади позаштатного радника ОП.

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Оля Цибульська висловилась про звільнення Арестовича

Виконавиця зняла жартівливе відео, де порівняла Олексія Арестовича зі своїм колишнім. Який також "наробив дурниць", першим порвав, а потім виправдовувався.

Арестович чисто як мій колишній. Спочатку наробив х*рні, потім типу перший порвав стосунки, а за місяць вдасть, що винні всі окрім нього,

– сказала Оля Цибульська.

Цибульська про Арестовича: відео

У коментарях під відео активно обговорюють ролик артистки. Дехто погоджується з нею, а інші звинувачують зірку в хайпі.

"Коштом іншої людини підняти рейтинг. Олю, як так";

"Вже написав заяву на звільнення. Цікаво, дійсно звільниться чи просто показуха?";

"Ну тепер-то, нарешті, може він закриє свого рота. Ніколи не подобалося слухати його голос, він мене завжди дратував";

"І ви туди ж";

"Відео бомба";

"Чиста правда, Олю – ви вогонь".

Чому Арестович звільняється

Радник Офісу Президента не раз опинявся в епіцентрах скандалів. Та востаннє його слова викликали бурю критики й спростувань. Зокрема, Олексій Арестович заявив, що в багатоповерховий будинок в Дніпрі влучила не російська ракета, а уламок повітряної цілі, яку збила наша ППО. Такі слова практично підіграли російській пропаганді.

Інформацію, яку сказав Арестович, спростували не тільки в Повітряних силах, але й у британській розвідці. Ракета, що влучила в житловий будинок – належить до типу Х-22, а в Україні немає таких засобів, які б були здатні збивати ці цілі.

Олексій Арестович намагався виправдатися, але сьогодні, 17 січня, повідомив про написання заяви на звільнення з ОП. Він додав, що так хотів продемонструвати правильну поведінку: зробив помилку – подав у відставку.