Горбунов та Цибульська розповіли, що роблять українці, коли вимикають світло: жартівливе відео
Джерело:інстаграм Олі Цибульської
Росія намагається знищити українську інфраструктуру. Через удари по енергетичних об'єктах в Україні запровадили відключення світла. Оля Цибульська та Юрій Горбунов навіть у такій ситуації не втрачають позитиву і вже зняли жартівливий ролик.
Віялові та аварійні відключення світла вже стали звичними для українців. Та навіть після масових ракетних атак і темряви наш народ вміє знаходити позитив.
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Що роблять українці, коли вимикають світло
Ведучі Оля Цибульська та Юрій Горбунов зняли жартівливий ролик, в якому розповіли, що роблять українці, коли вимикають світло. Цибульська запитала в колеги, чи не чубляться українці, поки в їхніх оселях немає світла. На що телеведучий відповів: "Навпаки любляться".
"Любляться чи чубляться? Хто як?", – запитала Цибульська в підписників.
Шанувальникам виконавиці сподобалося таке відео. Вони пожартували, що під час відключень світла українці готують помсту окупантам і "роблять бандерівців".
- "Робимо бандерівців".
- "Любимось на зло ворогові, щоб через 9 місяців нас стало ще більше. Тримаємося. Перемогти ворога – наша головна мета".
Як зірки реагують на відключення світла
- Ольга Сумська повернулась із благодійного заходу в Іспанії у рідний Київ та не впізнала його. Через віялові відключення світла та режим економії столиця вже не перший день занурена у темряву.
- Леся Нікітюк показала, як економить електроенергію з користю для себе. Телеведуча вирішила не витрачати дарма час, коли немає світла, і зробила б'юті-процедури. Нікітюк опублікувала інстаграм-сторіс, де зображена з тканинною маскою на обличчі.
- Тарас Цимбалюк також відреагував на віялові відключення світла в областях України. Зірка впевнений, що краще пережити зиму без світла, аніж з ненависними росіянами.