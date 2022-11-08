Горбунов та Цибульська розповіли, що роблять українці, коли вимикають світло: жартівливе відео

Росія намагається знищити українську інфраструктуру. Через удари по енергетичних об'єктах в Україні запровадили відключення світла. Оля Цибульська та Юрій Горбунов навіть у такій ситуації не втрачають позитиву і вже зняли жартівливий ролик.

Віялові та аварійні відключення світла вже стали звичними для українців. Та навіть після масових ракетних атак і темряви наш народ вміє знаходити позитив.

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Що роблять українці, коли вимикають світло

Ведучі Оля Цибульська та Юрій Горбунов зняли жартівливий ролик, в якому розповіли, що роблять українці, коли вимикають світло. Цибульська запитала в колеги, чи не чубляться українці, поки в їхніх оселях немає світла. На що телеведучий відповів: "Навпаки любляться".

"Любляться чи чубляться? Хто як?", – запитала Цибульська в підписників.

Шанувальникам виконавиці сподобалося таке відео. Вони пожартували, що під час відключень світла українці готують помсту окупантам і "роблять бандерівців".

"Робимо бандерівців".

"Любимось на зло ворогові, щоб через 9 місяців нас стало ще більше. Тримаємося. Перемогти ворога – наша головна мета".

Як зірки реагують на відключення світла