Коли вимикають світло: Леся Нікітюк показала, як економить електроенергію

Через постійні ракетні обстріли критичної інфраструктури українців просять економити електроенергію. Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала, що робить, коли вдома немає світла.

Наша енергетика досі не відновилася після масованих ракетних ударів росіян. Через це у кількох областях вже кілька днів поспіль відбуваються віялові відключення світла. Київ потрапив у список тих міст, де вимушено виключають світло, щоб стабілізувати роботу енергоносіїв.

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Що робить Леся Нікітюк, коли нема світла

Однак українці навіть у таких ситуаціях знаходять позитив. Леся Нікітюк показала, як економить електроенергію з користю для себе. Телеведуча вирішила не витрачати дарма час, коли немає світла, і зробила б'юті-процедури. Нікітюк опублікувала інстаграм-сторіс, де зображена з тканинною маскою на обличчі.



Леся Нікітюк, коли виключають світло / Скриншот інстаграм-сторіс телеведучої

На віялові відключення світла в Україні також відреагував Тарас Цимбалюк. Актор впевнений, що краще пережити зиму без світла, аніж з ненависними росіянами.