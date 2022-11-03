Сумська повернулась з-за кордону у Київ і була вражена темрявою у місті: "Так незвично"

Українська акторка Ольга Сумська повернулась із благодійного заходу в Іспанії у рідний Київ та не впізнала його. Через віялові відключення світла та режим економії столиця вже не перший день занурена у темряву.

Як поділилась акторка, вона давала благодійний концерт для дітей-сиріт в Іспанії, проте зараз вже вдома. Схоже, вона ще не заставала відключень світла, які запровадили по всій країні.

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Мій рідний Київ! Приїхала після благодійного концерту для діточок сиріт в Іспанії, де все таке яскраве і осяйне…І так незвично знову побачити наше улюблене місто в темряві…Але Господь з нами й Михаїл Архистратиг захистить, ми віримо! Наш рідненький Києве, ти будеш сяяти!

– емоційно підписала фотографії українського видання Сумська.

На них можна побачити, як головні архітектурні пам'ятки Києва не підсвічуються як зазвичай, а поринули у сон з іншими жителями міста. Єдиними яскравими вогнями зараз відрізняються фари автомобілів на дорогах.

Для перегляду усіх фото гортайте направо:

Відключення світла в Україні та Києві

Нагадаємо, що вперше великий удар по енергетичній інфраструктурі Росія завдала 11 жовтня. Після цього обстріли українських міст були дещо меншими, але завдали чимало збитків. Відтак Укренерго впровадило ситуативні відключення світла у багатьох містах України. Київ потрапив у список тих міст, де вимушено виключають світло, щоб стабілізувати роботу енергоносіїв.

Українські артисти одразу "включились" у збереження енергії у своїх будинках, тому часто демонструють, як проводять вечори за свічками. Зокрема позитивний тренд найпершою задала Катерина Осадча.

Український актор Тарас Цимбалюк теж коментував віялові відключення світла в областях України. Він впевнений, що краще пережити зиму без світла, аніж з ненависними росіянами.

Телеведуча Леся Нікітюк теж не гає часу, коли зникає вдома світло, тому приділяє увагу б'юті-процедурам. Зокрема Оля Цибульська жартувала, що під час відключень українці можуть більше постаратись, аби виправити демографічну ситуацію в країні.



Українців закликають готуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу