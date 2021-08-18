Jerry Heil признается, в новом клипе хотела превзойти мировых знаменитостей – Ники Минаж и Билли Айлиш, которые поражали фанов длинным маникюром. Украинка выделилась и сделала длиннющий накладной педикюр с блестками! Однако ни она, ни члены ее команды не учли хореографию, которую она исполняла с юмористом Иваном Люленовым.

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Участник "Танцев со звездами" случайно наступил Jerry Heil на ногу и сорвал длиннющие ногти. Так, их пришлось экстренно срезать и отдирать от суперклея.

Выглядело очень крейзи – то, что нужно для клипа! Единственное, что мы не учли – хореография. Почувствуй мою боль. Срезали, посаженные не на супер, а, видно, на гиперклей, ногти всей командой,

– прокомментировала Jerry Heil.

Наиболее обидно то, что длинный педикюр певицы, из-за которого она так страдала, нигде не виден вблизи. "Есть единственный кадр у алтаря, где можно заметить чудо педикюрной науки", – добавила Jerry Heil.

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Отметим, на днях Jerry Heil наделала много шума. Причиной стал не только инопланетный клип, но и свадьба, которую певица сыграла сама с собой. Она " женилась" на себе – надела кольцо, поклялась в любви и поцеловалась с отражением в зеркале.

Текст публикации Jerry Heil:

Не для слабонервных. "Подноготная" клипа. Буквально. Первое видео до конца, чтобы было понятно, о чем следующие фото и видео в карусели! А теперь немножко увлекательных историй. У меня была сумасбродная идея – сделать длинные ногти для клипа. Очень длинные. Но очень длинные мы уже видели – и у Ники Минаж, и у Билли Айлиш, и у Юли Вербы. Пришлось выкаблучиться.

И снова буквально! Я написала, чтобы подготовили на этот раз мне длинные накладные ногти для педикюра! Мы замерили ширину ногтей, выбрали дизайн. Выглядело очень крейзи – то, что нужно для клипа! Единственное, что мы не учли – хореография. Дальше просто смотри видео и почувствуй мою боль. Срезали, посаженные не на супер, а видно, на гиперклей, ногти всей командой.

О, кстати. В клипе абсолютно нигде не видно ног вблизи. Есть единственный кадр у алтаря, где можно заметить чудо педикюрной науки! Заметили его? Отдельная история – краска на все тело. Об этом уже следующий пост.