Нацвідбір Євробачення-2022: відеотрансляція фіналу

У суботу, 12 лютого, у столичному Центрі культури та мистецтв Національного авіаційного університету відбувся яскравий фінал Нацвідбору на Євробачення-2022. Щоб побачити його, дивіться нижче.

Національний відбір на Євробачення показували на телеканалі UA: Перший о 18:30. Подію вели двоє зіркових ведучих – Маша Єфросиніна на головній сцені та Тимур Мірошниченко за лаштунками шоу. Оцінювали конкурсантів у Національному відборі: Тіна Кароль, Ярослав Лодигін та Джамала.

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Порядок виступу учасників Національного відбору 2022 року

Зазначимо, що фіналісти презентували свої виступи за таким порядком:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Національний відбір Євробачення-2022: дивіться відеотрансляцію фіналу

До слова Результати фіналу Національного відбору на Євробачення-2022

Варто додати, що проголосувати за фаворита можна було тільки тоді, коли співаки завершили свої виступи і ведучий оголосив про відкриття ліній для голосування. Для того, щоб підтримати артиста, який сподобався найбільше, потрібно було надіслати платне смс з кодом учасника на номер 7576.