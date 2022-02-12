Національний відбір на Євробачення показуватимуть на телеканалі UA: Перший о 18:30. Подію вестимуть двоє зіркових ведучих – Маша Єфросиніна на головній сцені та Тимур Мірошниченко за лаштунками шоу. Оцінювати конкурсантів у Національному відборі будуть Тіна Кароль, Ярослав Лодигін та Джамала.
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Порядок виступу учасників Національного відбору 2022 року
Зазначимо, що фіналісти презентуватимуть свої виступи за таким порядком:
- Cloudless
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Barleben
- Kalush Orchestra
- Roxolana
- Wellboy
- Alina Pash
Національний відбір Євробачення-2022: дивіться онлайн-трансляцію фіналу
Варто додати, що проголосувати за фаворита може буде тільки тоді, коли співаки завершать свої виступи і ведучий оголосить про відкриття лінії для голосування. Для того, щоб підтримати артиста, який вам сподобався найбільше, надішліть платне смс з кодом учасника на номер 7576.
Нагадаємо, що код учасника – це його порядковий номер виступу. Усі, хто надішле повідомлення, згодом отримає підтвердження про зарахування голосу. Проголосувати за учасника можна лише один раз з одного телефону.