Національний відбір на Євробачення показуватимуть на телеканалі UA: Перший о 18:30. Подію вестимуть двоє зіркових ведучих – Маша Єфросиніна на головній сцені та Тимур Мірошниченко за лаштунками шоу. Оцінювати конкурсантів у Національному відборі будуть Тіна Кароль, Ярослав Лодигін та Джамала.

Актуально Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору

Порядок виступу учасників Національного відбору 2022 року

Зазначимо, що фіналісти презентуватимуть свої виступи за таким порядком:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

Національний відбір Євробачення-2022: дивіться онлайн-трансляцію фіналу

Варто додати, що проголосувати за фаворита може буде тільки тоді, коли співаки завершать свої виступи і ведучий оголосить про відкриття лінії для голосування. Для того, щоб підтримати артиста, який вам сподобався найбільше, надішліть платне смс з кодом учасника на номер 7576.

Нагадаємо, що код учасника – це його порядковий номер виступу. Усі, хто надішле повідомлення, згодом отримає підтвердження про зарахування голосу. Проголосувати за учасника можна лише один раз з одного телефону.