Национальный отбор на Евровидение будут показывать на телеканале UA: Первый в 18:30. Событие будут вести двое звездных ведущих – Маша Ефросинина на главной сцене и Тимур Мирошниченко за кулисами шоу. Оценивать конкурсантов в Национальном отборе будут Тина Кароль, Ярослав Лодыгин и Джамала.

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Порядок выступления участников Национального отбора 2022 года

Отметим, что финалисты будут представлять свои выступления в следующем порядке:

Cloudless Michael Soul Our Atlantic Barleben Kalush Orchestra Roxolana Wellboy Alina Pash

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Стоит добавить, что проголосовать за фаворита можно будет только тогда, когда певцы завершат свои выступления и ведущий объявит об открытии линии для голосования. Для того, чтобы поддержать артиста, который больше всех понравился, отправьте платное смс с кодом участника на номер 7576.

Напомним, что код участника – это его порядковый номер выступления. Все, кто пришлет сообщение, получат подтверждение о том, что голос засчитан. Проголосовать за участника можно только один раз с одного телефона.