Відомий американський письменник Стівен Кінг знову продемонстрував підтримку в Україні. Він поділився новим дописом у твітері.

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Стівен Кінг підтримав Україну

Письменник закликав зруйнувати стіну дезінформації, побудованою російською владою. Для цього він запропонував перейти за хештегом "Путін бреше", через який можна переглянути докази злочинів очільника Кремля.

Це війна Путіна. Від його рук гинуть жінки та діти. Важливо, щоб росіяни розуміли, що насправді відбувається. Дуже важливо зруйнувати стіну дезінформації,

– написав Стівен Кінг.

Стівен Кінг підтримував Україну й раніше: