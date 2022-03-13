Известный американский писатель Стивен Кинг снова продемонстрировал поддержку в Украине. Он поделился новой публикацией в твиттере.

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Стивен Кинг поддержал Украину

Писатель призвал разрушить стену дезинформации, построенной российскими властями. Для этого он предложил перейти за хештегом "Путин лжет", через который можно пересмотреть доказательства преступлений главы Кремля.

Это война Путина. От его рук гибнут женщины и дети. Важно, чтобы россияне понимали, что происходит. Очень важно разрушить стену дезинформации,

– написал Стивен Кинг.

Стивен Кинг поддерживал Украину и раньше: