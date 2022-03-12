Автор культових романів "Алхімік", "Одинадцять хвилин", "Паломництво" та інших ошелешив світ своєю позицією щодо безпрецедентної війни Росії в Україні. 74-річний Пауло Коельйо заступився за простих росіян, яких нібито щемлять через путінську агресію.

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Українська криза – зручне виправдання для русофобії. Я був у Львові, Києві, Одесі, Ялті, Чорнобилі (Україна). Я проїхав поїздом 10 тисяч кілометрів від Москви до Владивостока (Росія). Так, є війна, але не звинувачуйте простих людей,

– різко висловився Пауло Коельйо.

Нагадуємо, русофобія – неприязне, вороже та ненависне ставлення до Росії, росіян, російської мови, культури, історії.

Реакція мережі на позицію Пауло Коельйо

У коментарях користувачі твіттера дорікнули письменнику й показали звірства, які кремлівська армія чинить в Україні – фото зруйнованих домів і розстріляних людей. Тоді як росіяни плачуть через закриття інстаграму, McDonald's, IKEA, Louis Vuitton та інших світових гігантів.

"Це не українська криза, це геноцид українців";

"Тільки російська пропаганда називає це "кризою". Це війна. Найбільша війна в Європі з часів Другої світової війни";

Якщо так, ви повинні попросити українців помирати тихіше, щоб усі інші могли й далі насолоджуватися життям, повним любові до Росії! До речі, це війна, а не криза,

– пишуть у твіттері.

"Це війна. І тут не русофобія, а вбивства мирних українців";

"В Україні повномасштабна війна. Мирних жителів вбивають російські солдати. Дітей вбивають. Житлові будинки та лікарні обстрілюють. Вони захоплюють наші атомні станції. Це геноцид української нації";

"Це жарт? По-перше, це не українська криза, а брутальне вторгнення Росії. По-друге, – вбивають людей, дітей теж, і руйнують все, що бачать. Якби вони зробили це з вами, чи не було б у вас "фобії"?".

​На відміну від Пауло Коельйо світові знаменитості підтримують Україну – від зухвалої Мадонни до герцогів Кембриджських з британської королівської сім'ї.