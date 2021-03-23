Зиновій Симчич, відомий актор кіно й театру помер 23 березня. Чоловікові було 73 роки. Відомо, що причиною смерті видатного артиста стала коронавірусна інфекція.

Зиновій Симчич був шанованою постаттю у світі українського театру. Його батьком був інший видатний актор і режисер Василь Симчич, що зіграв Захара Беркута в однойменній кінострічці 1971 р.

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З невимовним болем і смутком, ми, Озарківчани сприйняли звістку про те, що земна завіса книги життя нашого побратима і наставника Зіновія Симчича впала, що зірка Його Долі, яка яскраво засвітилася в березні трошки більше, як 70 років тому, погасла від холодних березневих ковідних вітрів сьогодні,

– повідомили представники театру.



Від коронавірусу помер актор Зиновій Симчич

Що відомо про Зиновія Симчича

Зиновій Симчич народився у 1948 році. Здобув вищу освіту в педінституті й 25 років працював викладачем скрипки у школі. Бажання стати актором у Симчича з'явилось лиш коли він вийшов на пенсію. Його талант виправдав себе й у 2001 році чоловік став професіоналом у театральному мистецтві. Особливо вдалою для актора вважають роль у кінофільмі "Борода". Також популярність Зиновію Симчичу принесла роль в українському сімейному фентезі "Тільки Диво", де він зіграв сільського фельдшера Флюса.