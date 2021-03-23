Зиновий Симчич, известный актер кино и театра скончался 23 марта. Мужчине было 73 года. Известно, что причиной смерти выдающегося артиста стала коронавирусная инфекция.

Зиновий Симчич был уважаемой фигурой в мире украинского театра. Его отцом был другой выдающийся актер и режиссер Василий Симчич, сыгравший Захара Беркута в одноименной киноленте 1971 г.

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С невыразимой болью и грустью, мы, Озарковчане восприняли известие о том, что земная завеса книги жизнь нашего собрата и наставника Зиновия Симчича упала, что звезда Его Судьбы, которая ярко засветилась в марте немножко больше, чем 70 лет тому назад, погасла от холодных мартовских ковидних ветров сегодня,

– сообщили представители театра.

От коронавируса умер актер Зиновий Симчич

Что известно про Зиновия Симчича

Зиновий Симчич родился в 1948 году. Получил высшее образование в пединституте и 25 лет работал преподавателем скрипки в школе. Желание стать актером у Симчича появилось лишь когда он вышел на пенсию. Его талант оправдал себя и в 2001 году мужчина стал профессионалом в театральном искусстве. Особенно удачной для актера считают роль в кинофильме "Борода". Также популярность Зиновию Симчичу принесла роль в украинском семейном фэнтези "Только Чудо", где он сыграл сельского фельдшера Флюса.