Ельза Перетті, колишня модель й ювелірна дизайнерка всесвітньовідомого бренда прикрас Tiffany & Co померла 18 березня. Жінка відійшла у вічність в Іспанії. Їй був 81 рік.

Про смерть Ельзи Перетті повідомили на сторінці її фонду в Instagram. Причину смерті дизайнерки ювелірних прикрас не повідомляють.

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"Надзвичайно щедра жінка, філантроп і відома у всьому світі дизайнерка. Вільна і сильна, смілива мрійниця. Її приклад запам'ятається назавжди", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Ельзу Перетті

Ельза Перетті народилася у Флоренції, у сім'ї багатих і консервативних нафтових магнатів. Дівчина отримала найкращу освіту у Римі і Швейцарії. А вже у 20 років переїхала в Барселону і почала працювати моделлю. Співпраця Перетті і Tiffany почалася у 1974 році і тривала близько 50 років. За той час вона створила більше 30 колекцій і контролювала процес виготовлення кожної з них.