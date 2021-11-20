Від коронавірусу помер Георгій Морозюк – відомий на Рівненщині актор
77-річний актор Георгій Морозюк помер від COVID-19. Останні тижні він боровся за життя в центральній лікарні Рівного, однак у п'ятницю, 19 листопада, о 16:45 медики констатували його смерть.
Відомий на Рівненщині актор Георгій Морозюк підхопив коронавірус і через важкий перебіг хвороби опинився в реанімації. Його стан був вкрай складний, але близькі та колеги вірили, що йому вдасть здолати недугу. На жаль, 19 листопада народний артист України помер.
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Про велику втрату оголосили на сайті Рівненського академічного музично-драматичного театру, в якому Георгій Морозюк пропрацював більше як 20 років.
Любі глядачі, нам бракує слів. 19 листопада 2021 року о 16:45 наш Георгій Іванович Морозюк, народний артист України, відійшов на Небеса,
– йдеться у скорботному повідомленні.
"Він той, чия сама лиш мовчазна поява на сцені одразу викликає овації. Це той актор, який ніколи не цурається ролі жебрака і волоцюги, хоча воістину є королем сцени, і не лише рівненської. Легенда і геній", – писав у фейсбуці директор театру Володимир Петрів.
Помер актор Георгій Морозюк / Фото з сайту Рівненського музично-драматичного театру
Що відомо про Георгія Морозюка
- У 60-х артист закінчив театральну студію при Київському академічному українському драматичному театрі імені Івана Франка.
- 30 років Георгій Морозюк працював у Львівському облмуздрамтеатрі, а останні 24 роки віддав Рівненському театру.
- 2002 року він став переможцем конкурсу "Перлина сезону" в номінації "Краща чоловіча роль" (за роль Миколи Задорожного в "Украденому щасті").
- Морозюк знявся в більш ніж 30 фільмах кіностудії імені Довженка – "Вінчання зі смертю", "Високий перевал", "Голод 33", "Нам дзвони не грали" та інші.