Известный в Ровненской области актер Георгий Морозюк подхватил коронавирус и из-за тяжелого течения болезни оказался в реанимации. Его состояние было крайне сложное, но близкие и коллеги верили, что ему удастся одолеть недуг. К сожалению, 19 ноября народный артист Украины скончался.
Читайте также Ирина Федишин сообщила о потере в семье
О большой утрате объявили на сайте Ровненского академического музыкально-драматического театра, в котором Георгий Морозюк проработал более 20 лет.
Дорогие зрители, нам не хватает слов. 19 ноября 2021 года в 16:45 наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, отошел на Небеса,
– говорится в скорбном сообщении.
"Он тот, чье только лишь молчаливое появление на сцене сразу вызывает овации. Это тот актер, который никогда не чурался роли нищего и бродяги, хотя поистине является королем сцены, и не только ровненской. Легенда и гений", – написал в фейсбуке директор театра Владимир Петров.
Умер актер Георгий Морозюк / Фото с сайта Ровенского музыкально-драматического театра
Что известно о Георгии Морозюке
- В 60-х артист окончил театральную студию при Киевском академическом украинском драматическом театре имени Ивана Франко.
- 30 лет Георгий Морозюк работал во Львовском облмуздрамтеатре, а последние 24 года отдал Ровенскому театру.
- В 2002 году он стал победителем конкурса "Жемчужина сезона" в номинации "Лучшая мужская роль" (за роль Николая Задорожного в "Украденном счастье").
- Морозюк снялся в более чем 30 фильмах киностудии имени Довженко – "Венчание со смертью", "Высокий перевал", "Голод 33", "Нам звоны не играли" и другие.