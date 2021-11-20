Відомий на Рівненщині актор Георгій Морозюк підхопив коронавірус і через важкий перебіг хвороби опинився в реанімації. Його стан був вкрай складний, але близькі та колеги вірили, що йому вдасть здолати недугу. На жаль, 19 листопада народний артист України помер.

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Про велику втрату оголосили на сайті Рівненського академічного музично-драматичного театру, в якому Георгій Морозюк пропрацював більше як 20 років.

Любі глядачі, нам бракує слів. 19 листопада 2021 року о 16:45 наш Георгій Іванович Морозюк, народний артист України, відійшов на Небеса,

– йдеться у скорботному повідомленні.

"Він той, чия сама лиш мовчазна поява на сцені одразу викликає овації. Це той актор, який ніколи не цурається ролі жебрака і волоцюги, хоча воістину є королем сцени, і не лише рівненської. Легенда і геній", – писав у фейсбуці директор театру Володимир Петрів.

Помер актор Георгій Морозюк / Фото з сайту Рівненського музично-драматичного театру

Що відомо про Георгія Морозюка