Відома українська співачка Ірина Федишин розповіла про втрату на особистій сторінці у фейсбуці. Вона зізналась, що помер її дідусь.

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Ірина Федишин втратила дідуся

Дідусь виконавиці, Антон, пішов з життя у віці 80 років. Його ювілей співачка гучно відсвяткувала у липні.

Сьогодні у нас сумні новини… Відійшов від нас наш дідусь Антон… А ще у липні ми святкували його 80-ліття. Сумуємо… Вічна пам'ять… Спочивайте з Богом,

– написала Ірина Федишин у фейсбуці.



Дідусь Ірини Федишин з сім'єю / Фото з фейсбуку зірки



Дідусь Ірини Федишин / Фото з фейсбуку зірки

В інстаграмі Ірина Федишин написала, що 18 листопада відбувся похорон. Вона подякувала усім прихильникам та близьким за співчуття та слова підтримки.

Зазначимо, що раніше стало відомо про смерть батька Антіна Мухарського. Життя Дмитра обірвалося через інсульт, який стався раптово після сімейної прогулянки. Дмитро Мухарський – український режисер і народний артист України, відомий виставами, фестивалями та фільмом "Я – Бандера".