Від імені загиблих українських дітей: ROXOLANA з Нацвідбору розчулила піснею про війну

Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2022 ROXOLANA презентувала англомовну пісню I'm gone, яку написала від імені дітей, життя яких забрала війна.

З початком війни з'явилося багато нових пісень. Музиканти таким чином розповідають про свої почуття, висловлюють той біль, який живе всередині кожного українця.

Дивіться також Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник послав "Рускій ваєнний карабль…" у новій пісні

ROXOLANA презентувала пісню від імені загиблих дітей

Під час бомбардувань українських міст російськими військами гине чимало дітей. Це біль, який не минає, залишається з нами назавжди. ROXOLANA зараз перебуває у Львові, але робить все можливе, щоб підіймати землякам настрій і бойовий дух, відволікати від тривог. Та біль не може відкинути.

Я бачила відео, на яких українські діти втрачають життя, де їх намагаються врятувати, де вони вже не дихають… Коли я бачила ці кадри, у мене просто опускались руки, я не розуміла, що мені робити, виникало відчуття тотального безсилля,

– поділилася виконавиця.

Незадовго до війни в артистки помер дідусь. Тоді вона написала дуже особисту пісню, яку не хотіла презентувати. Та в певний момент награла мелодію й прийшли слова від імені дітей, життя яких забрала ця жорстока, загарбницька війна.

ROXOLANA – I'm gone: дивіться відео онлайн

"Звичайно, на це важко дивитися, але просто уявіть, що жила на світі дитинка, яку ви знали. Вона просто жила, хотіла гратися, вчитися, мріяти, а тепер її на цьому світі немає… Мені хочеться, щоб кожен, хто має хоч якийсь вплив, зрозумів це, провів паралель, побачив, що на цьому місці могла бути будь-яка дитина, чийсь син чи донька. Я закликаю мешканців усіх країн допомагати українцям в нашій боротьбі усіма можливими засобами – політичними, економічними, соціальними, культурними та благодійними. Немає більшого злочину, ніж вбивство дітей! Кожна дитина на Землі має право на життя і здійснення своїх мрій!", – наголосила ROXOLANA.

Співачка прагне допомогти дітям продовжити займатися творчістю навіть під час війни, тому з 4 квітня запускає благодійну ініціативу "Врятуй мою мрію". Кожен охочий може пожертвувати гроші або інструменти для творчості дітям, які цього зараз потребують. Про бажання діти можуть повідомляти на онлайн-платформі, або ж залишати листи в скриньках, які розташують у різних місцях Львова.

Важливо Плейлист вільних людей: пісні війни, які випустили артисти останніми тижнями