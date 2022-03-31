С началом войны появилось много новых песен. Музыканты таким образом рассказывают о своих чувствах, выражают ту боль, которая живет внутри каждого украинца.

Смотрите также Фронтмен группы МЭРИ Виктор Винник послал "Русский военный корабль…" в новой песне

ROXOLANA представила песню от имени погибших детей

Во время бомбардировок украинских городов российскими войсками погибают многие дети. Это непроходящая боль остается с нами навсегда. ROXOLANA сейчас находится во Львове, но делает все возможное, чтобы поднимать землякам настроение и боевой дух, отвлекать от тревог. Но боль не может отвергнуть.

Я видела видео, на которых украинские дети теряют жизнь, где их пытаются спасти, они уже не дышат… Когда я видела эти кадры, у меня просто опускались руки, я не понимала, что мне делать, возникало ощущение тотального бессилия,

– поделилась исполнительница .

Незадолго до войны у артистки умер дедушка. Тогда она написала очень личную песню, которую не желала презентовать. Но в какой-то момент наиграла мелодию и пришли слова от имени детей, жизнь которых унесла эта жестокая, захватническая война.

ROXOLANA – I'm gone: смотрите видео онлайн

"Конечно, на это трудно смотреть, но просто представьте, что жил на свете ребенок, которого вы знали. Он просто жил, хотел играть, учиться, мечтать, а теперь его на этом свете нет… Мне хочется, чтобы каждый, кто имеет хоть какое-то влияние, понял это, провел параллель, увидел, что на этом месте мог быть любой ребенок, чей-то сын или дочь... Я призываю жителей всех стран помогать украинцам в нашей борьбе всеми возможными средствами – политическими, экономическими, социальными, культурными и благотворительными. Нет большего преступления, чем убийство детей! Каждый ребенок на Земле имеет право на жизнь и осуществление своих мечт!", – подчеркнула ROXOLANA.

Певица стремится помочь детям продолжить заниматься творчеством даже во время войны, поэтому с 4 апреля запускает благотворительную инициативу "Спаси мою мечту" . Каждый желающий может пожертвовать деньги или инструменты для творчества детям, нуждающимся в этом. О желании дети могут сообщать на онлайн-платформе, или оставлять письма в ящиках, которые разместят в разных местах Львова.