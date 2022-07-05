Фредерік Беґбедер доєднається до збору грошей для захисників Миколаївщини

Відомий французький письменник Фредерік Беґбедер приєднається до благодійної вечері Charity dinners в Парижі. На заході збиратимуть гроші для захисників Миколаївщини.

Світові зірки продовжують активно допомагати Україні, не забувають про війну, яка щодня забирає невинні життя. Фредерік Беґбедер також вирішив допомогти українській армії в боротьбі зі злом.

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Письменник приєднається до благодійного проєкту Charity dinners, який організував всеукраїнський благодійний фонд Way of peace. Під час заходу відбудеться аукціон з лотами предметів української культури та мистецтва. Благодійна вечеря відбудеться 10 липня в ресторані Pavillon Ledoyen, що в Парижі.

Беґбедер таким чином показав, що виступає проти зла і стає на бік України, яка обов'язково переможе у цій жорстокій війні.

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