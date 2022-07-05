Світові зірки продовжують активно допомагати Україні, не забувають про війну, яка щодня забирає невинні життя. Фредерік Беґбедер також вирішив допомогти українській армії в боротьбі зі злом.
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Письменник приєднається до благодійного проєкту Charity dinners, який організував всеукраїнський благодійний фонд Way of peace. Під час заходу відбудеться аукціон з лотами предметів української культури та мистецтва. Благодійна вечеря відбудеться 10 липня в ресторані Pavillon Ledoyen, що в Парижі.
Беґбедер таким чином показав, що виступає проти зла і стає на бік України, яка обов'язково переможе у цій жорстокій війні.
Світові знаменитості підтримують Україну
- Австралійська кіноакторка Кейт Бланшетт вбралася у синьо-жовтий костюм, який згодом продадуть на аукціоні.
- Голлівудська знаменитість Шон Пенн на Одещині зустрівся з Колею Сергою і придбав українську картину, кошти від якої підуть на ЗСУ.
- Популярний гурт Imagine Dragons виступив на фестивалі в Польщі, де зараз живуть багато українців. Соліст колективу зі сцени звернувся до нашого народу зі словами підтримки.
- Елтон Джон зупинив концерт, коли побачив українку з синьо-жовтим прапором.