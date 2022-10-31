Наше домашнє укриття, – Даша Квіткова показала, як з сином ховалася від ракет

Вранці 31 жовтня Росія вкотре обстріляла українські міста. Блогерка Даша Квіткова показала, як облаштувала домашнє укриття, де ховалася разом з сином і чоловіком.

Російські терористи знову змушують українців ховатися в укриття. Ще один ранок понеділка розпочався з масового ракетного обстрілу.

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Як Даша Квіткова з сином ховалася у ванній

Під час повітряних тривог важливо перебувати у максимально безпечному, на скільки це можливо, місці. Блогерка Даша Квіткова та її коханий Нікіта Добринін живуть у приватному будинку. В них немає спеціально облаштованого укриття, тому зіркова матуся зробила його у ванній.

Даша принесла у ванну велику подушку, книжки, іграшки та планшет з мультиками для сина.

Як пояснити такому маленькому зайчику, що ми не можемо вийти з ванни й маємо трохи посидіти тут?

– написала Квіткова в сторіс.



Домашнє укриття Даші Квіткової / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки



Домашнє укриття Даші Квіткової / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Мільйони українських дітей змушені сидіти в укриттях, оскільки російські терористи нещадно обстрілюють мирні міста. Та ми потерпимо, це не зможе зламати нас. Вже понад 8 місяців живемо в стані війни, але ніколи не здамося.

Нагадаємо, днями Даша Квіткова дала рідкісне інтерв'ю. Блогерка розповіла про подорожі, життя під час війни та багато іншого. Серед найцікавішого: