Наше домашнє укриття, – Даша Квіткова показала, як з сином ховалася від ракет

31 жовтня 2022 , 12:32
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Джерело:

інстаграм Даші Квіткової

Вранці 31 жовтня Росія вкотре обстріляла українські міста. Блогерка Даша Квіткова показала, як облаштувала домашнє укриття, де ховалася разом з сином і чоловіком.

Російські терористи знову змушують українців ховатися в укриття. Ще один ранок понеділка розпочався з масового ракетного обстрілу. 

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Як Даша Квіткова з сином ховалася у ванній

Під час повітряних тривог важливо перебувати у максимально безпечному, на скільки це можливо, місці. Блогерка Даша Квіткова та її коханий Нікіта Добринін живуть у приватному будинку. В них немає спеціально облаштованого укриття, тому зіркова матуся зробила його у ванній. 

Даша принесла у ванну велику подушку, книжки, іграшки та планшет з мультиками для сина. 

Як пояснити такому маленькому зайчику, що ми не можемо вийти з ванни й маємо трохи посидіти тут?
– написала Квіткова в сторіс. 


Домашнє укриття Даші Квіткової / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки


Домашнє укриття Даші Квіткової / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Мільйони українських дітей змушені сидіти в укриттях, оскільки російські терористи нещадно обстрілюють мирні міста. Та ми потерпимо, це не зможе зламати нас. Вже понад 8 місяців живемо в стані війни, але ніколи не здамося.

Нагадаємо, днями Даша Квіткова дала рідкісне інтерв'ю. Блогерка розповіла про подорожі, життя під час війни та багато іншого. Серед найцікавішого:

  • У грудні минулого року Квіткова зробила ринопластику у відомого пластичного хірурга Едгара Камінського. Вона заплатила величезну суму, однак бажаного результату так і не отримала.
  • На зйомках "Холостяка-9", де Даша перемогла, з допомогою монтажу з неї хотіли зробити лицемірну дівчину. Частково це вдалося, адже після виходу проєкту в ефір багато глядачів писали Даші про лицемірність.
Автор: Христина Кобак