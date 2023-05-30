"Страшна ніч": зірки болісно реагують на ракетну атаку Києва та дякують ППО й пожежникам
В ніч на 30 травня росіяни знову атакували Київ дронами. Окупанти запустили 31 дрон-камікадзе, з яких 29 – знищили. Проте уламки нанесли багато шкоди, є загиблі та поранені. Зірки у мережах дякують ППО та діляться емоціями після безсонної ночі.
У ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 Росія вкотре атакували Київ "Шахедами". Від уламків у столиці виникли пожежі.
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24 Канал зібрав реакції артистів на ракетну атаку в ніч 30 травня. Зірки дякують ППО за роботу та зізнаються, що це було дуже страшно.
Юрій Горбунов
У соцмережі ведучий показав наслідки удару по будинку, в якому виникла пожежа.
Ще одна ніч в Києві! Це Голосіївський район!! В пеклі горіти ворогу за все!! Ми переможемо!!,
– написав Горбунов.
Слава Дьомін
Артист показав своє фото та подякував ЗСУ, які змогли збити майже всі дрони, та навіть пожежникам.
Хочу подякувати не тільки нашим крутим ППО, а ще тим, хто під час атак виїжджає на місця прильотів і ризикуючи життям рятує людей. Пожежники, лікарі швидкої, поліція! Уявіть! Вони їдуть під часу піку атак і виконують свою роботу. Дякую! Ви – герої,
– написав Дьомін.
Ольга Сумська
Зірка також показала наслідки атаки у Голосіївському районі столиці. "Київ після атаки "Шахедів", – написала вона.
Згодом акторка також додала фото постраждалого з будинку. "Страшна ніч 30 травня", – відповіла Сумська.
Ольга Сумська відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс
Даша Ульянова
Переможниця "Холостяка-10" теж не змовчала про ракетну атаку. Вона зізналася, що цієї ночі було дуже страшно.
Стан дуже розбитий. Намагаюся налаштуватися на день. Мої співчуття потерпілим… Складно підібрати слова,
– написала Даша.
Даша Ульянова відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс
Наталія Могилевська
Зірка опублікувало статистику збитих дронів Повітряними Силами. "Дякуємо за збережені життя", – написала Могилевська.
Співачка розповіла підписникам про наслідки падіння ворожих уламків "Шахедами" у Києві. "Одна людина загинула, 13 постраждалим надали допомогу на місця", – додала вона.
Могилевська відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс
Крім того, вона перепостила розмову дітей з постраждалого будинку. "Наші діти. Не пробачимо", – висловилася зірка.
Леся Нікітюк
Телеведуча відреагувала на масовану атаку. Вона подякувала ППО за їхню неймовірну роботу.
Величезна подяка ЗСУ ППО і всім службам, які працювали в цю важку ніч.. вже в який раз. Слава Україні! Героям Слава,
– підписала сторіс Нікітюк.
Леся Нікітюк відреагувала на ракетну атаку Києва / Фото з її інстаграм-сторіс
Додамо, що інші українські артисти теж відреагували на нічну ракетну атаку 30 травня. У своїх соцмережах вони опублікували сторіс з подякою ППО та показали наслідки обстрілу.
Як українські артисти реагують на нічну атаку / Фото з інстаграм-сторіс
Атака Києва 30 травня: що відомо
- У ніч на 30 травня з 23:30 по 4:30 російські окупаанти вкотре атакували Україну іранськими безпілотниками "Shahed-136/131". Загалом із півночі та півдня зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе.
- Силами та засобами Повітряних Сил було знищено 29 ударних БпЛА. Майже всі дрони уражені на підступах до столиці та у небі Києва.
- Однак, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків відбулося займання у багатоповерхівці – його ліквідували. Рятувальники евакуювали 30 осіб, 4 постраждали, 1 особа загинула.
- У Подільському районі рятувальники локалізували пожежу у багатоповерхівці та будівлі. 6 осіб врятовано. На оприлюднених кадрах можна побачити, як рятувальники відважно евакуювали людей з пошкоджених будинків.