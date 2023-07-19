Вибухи на Кримському мосту 17 липня жваво обговорювалися в мережі. Не мовчали й українські зірки.

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Злата Огнєвіч відповіла росіянам

Злата Огнєвіч на ранок після атаки незаконного Кримського моста опублікувала жартівливе відео.

Та їй у коментарі "налетіли" росіяни з ниттям про те, начебто українці сміються з обстрілів. Громадяни країни-терориста забувають про щоденні атаки на Україну та весь біль, що вони завдають українцям мало не щохвилини.

До мене вже налетіли "хейтери" з країни-агресорки. Так от, я і надалі буду радіти успіхам наших хлопців, я і надалі буду танцювати від кожного кроку нашої країни, який наближає перемогу,

– звернулась до росіян Злата.

"Якщо ви такі святі, то знайдіть незалежні ЗМІ та подивіться, скільки горя, трагедій, болю ви принесли нашій країні. Ненавиджу лицемірство та вас також ненавиджу".



Злата відповіла росіянам / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, російські телеграм-канали буквально вибухнули ниттям та істерикою після вибухів на Кримському мосту. Частина почала закликати до обстрілів території України, а хтось порадів, начебто "українці сидітимуть у підвалах" наступні дні. Інша частина росіян обурилась діями окупаційної влади та скаржилась, що вони не отримують перевіреної інформації.