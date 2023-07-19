Взрывы на Крымском мосту 17 июля оживленно обсуждались в сети. Не молчали и украинские звезды.

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Злата Огневич ответила россиянам

Злата Огневич к утру после атаки незаконного Крымского моста опубликовала шутливое видео.

Но ей в комментарии "налетели" россияне с нытьем о том, будто украинцы смеются над обстрелами. Граждане страны-террориста забывают о ежедневных атаках на Украину и всю боль, которую они наносят украинцам чуть ли не ежеминутно.

Ко мне уже налетели "хейтеры" из страны-агрессорки. Так вот, я и дальше буду радоваться успехам наших ребят, я и дальше буду танцевать от каждого шага нашей страны, который приближает победу,

– обратилась к россиянам Злата.

"Если вы такие святые, то найдите независимые СМИ и посмотрите, сколько горя, трагедий, боли вы принесли нашей стране. Ненавижу лицемерие и вас тоже ненавижу".



Злата ответила россиянам / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, российские телеграм-каналы буквально взорвались нытьем и истерикой после взрывов на Крымском мосту. Часть начала призывать к обстрелам территории Украины, а кто-то порадовался, будто "украинцы будут сидеть в подвалах" следующие дни. Другая часть россиян возмутилась действиями оккупационных властей и жаловалась, что они не получают проверенную информацию.