Українці "проголосували" за Лебіговича: на ЗСУ зібрали рекордну суму грошей
Відомий український стрімер та блогер Михайло Лебіга оголосив масштабний збір. 3 вересня пройшли "вибори" – збір на ЗСУ. Українці завдяки Лебіговичу задонатили на армію понад 19 мільйонів гривень.
Стрімер Лебіга, який випадково став "президентом" у тіктоці, передасть їх у фонд "Повернись живим". "Вибори" за Лебіговича тривали до 20:00, передає 24 Канал.
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Благодійні "вибори" для підтримки ЗСУ пройшли у семи містах України – Києві, Дніпрі, Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, а також Тернополі.
Шанувальники стрімера в тіктоці показали, як відбувалося "голосування". На імпровізовані дільниці приходили люди, фотографувалися з "паперовим Лебігою" і кидали гроші в скриньку.
Станом на ранок 4 вересня сума на банці Лебіговича рекордна. За лічені години українці "проголосували" на 19 мільйонів гривень. Всі гроші будуть передані у фонд "Повернись живим". Проте сума може ще збільшитися, адже люди продовжують скидати кошти.
Українці "проголосували" за Лебіговича / Скриншот банки
Цікаво, що співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що в додатку банку можна купити унікальний скін для віртуальної картки із зображенням Лебіговича.
Аби отримати скін, потрібно було задонатити на банку 100 гривень, які потім будуть передані в фонд "Повернись живим".
Фото з Лебіговичем на віртуальній картці монобанку / Скриншот
Хто такий Міша Лебігович: коротко
- Михайло Лебіга – це український стрімер, який зібрав близько 8 мільйонів на ЗСУ під час благодійного стріму. У себе на каналі він дивиться українські шоу.
- Одного разу Лебіга в ефірі переглядав дебати Ющенка та Януковича, під час якого фани й вигадали йому прізвисько Лебігович (поєднання Лебіга та Янукович) та почали жартувати про вибори.
- На цю тему почали створювати меми, де Лебігу називають кандидатом в президенти. Зазначають, що він є висуванцем чи то від "Партії Лебігонів", чи то від партії "Слуги калорій".
- Але цей мем вийшов з-під контролю. Усе продовжилося не тільки жартами в соцмережах, але й фото з Лебіговичем, наліпками. Про нього жартували навіть у Верховній Раді.