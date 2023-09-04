Стример Лебига, случайно ставший "президентом" в тектоке, передаст их в фонд "Повернись живим". "Выборы" по Лебиговичу длились до 20:00, передает 24 Канал.

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Благотворительные "выборы" для поддержки ВСУ прошли в семи городах Украины – Киеве, Днепре, Львове, Черновцах, Хмельницком, Луцке, а также Тернополе.

Поклонники стриммера в токтоке показали, как происходило "голосование". На импровизированные участки приходили люди, фотографировались с "бумажным Лебигой" и бросали деньги в ящик.

На утро 4 сентября сумма на банке Лебиговича рекордная. За считанные часы украинцы "проголосовали" на 19 миллионов гривен. Все деньги будут переданы в фонд "Вернись живым". Однако сумма может еще увеличиться, ведь люди продолжают сбрасывать деньги.



Украинцы "проголосовали" за Лебиговича / Скриншот банки

Интересно, что соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что в приложении банка можно купить уникальный скин для виртуальной карты с изображением Лебиговича.

Чтобы получить скин, нужно было задонатить на банку 100 гривен, которые затем передадут в фонд "Вернись живым".



Фото с Лебиговичем на виртуальной карте монобанка / Скриншот

Кто такой Миша Лебигович: коротко