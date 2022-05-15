"Вибачте, браття": українці обурені оцінками для Польщі від журі – все про скандал

14 травня в Турині відгримів пісенний конкурс Євробачення-2022. Перемогу здобув гурт з України – Kalush Orchestra. Національне журі з Польщі вкотре підтримало нас та віддало виступу 12 балів, а от від України польський виконавець не отримав жодного балу. Це неабияк обурило українців.

Польща та її народ з першого дня війни показують свою підтримку Україні. Зараз у сусідній країні живе понад 3 мільйони наших земляків. Там їх радо прийняли та допомагають, як можуть. Тому бали від національного журі України для Польщі на Євробаченні-2022 приголомшили громадськість.

До теми Євробачення-2022: Катерина Павленко оголосила бали від України

Від професійного журі України представник Польщі на Євробаченні-2022 Охман отримав 0 балів, а українські глядачі віддали йому найвищий бал – 12.



Бали від України для Польщі / Скриншот сайту Євробачення

Ірина Федишин про бали для Польщі

Одним з членів професійного журі України на Євробаченні цього року була співачка зі Львова Ірина Федишин. Після оголошення балів на адресу знаменитості посипалися звинувачення. Тоді Ірина показала бланк, де голосувала. Вона особисто поставила виконавцю від Польщі 10 балів: "Ситуація з Польщею не приємна не тільки вам, але й мені. І якби я була по сторону глядацького голосування, то теж була б такою розлюченою. Тому що, не зважаючи на те, що Євробачення все ж ніби-то аполітичний конкурс, важко відсторонитися, коли у твоїй країні війна і найбільше руку допомоги тобі простягає Польща. Коли я побачила такі результати – це було шоком і для мене".

Ми щиро вдячні польському урядові і народу за все, що вони для нас роблять: надають прихисток для жікон і дітей, передають величезну кількість гуманітарної допомоги і всіляко підтримують Україну. Це неоціненно. Мені шкода, що так вийшло. Не знаю, як голосували інші, мої бали для Польщі – 10,

– сказала Ірина.



Ірина Федишин показала, як проголосувала за Польщу / Фото з інстаграму співачки

Дружина ще одного члена журі продюсера Вадима Лисиці – Ірина Лисиця опублікувала допис на особистій сторінці у фейсбуці. Вона відреагувала на звинувачення на адресу чоловіка. Зазначила, що не може назвати кому і які бали він поставив, але запевнила, що це "бали, за які не соромно".

Вибачень перед друзями-поляками у дописі не було, натомість Ірина намагалася виправдати коханого та його колег: "Ніхто з членів журі від України не знав, який підсумковий бал піде кожній з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки балів нам поставила кожна з країн. Ніхто з членів журі не знав скільки хто кому поставив балів, бо кожен ставив бали від себе в своєму бланку. І не має право це обговорювати, бо це фіксується юридично і притягується до відповідальності."

Навіть я, не знаючи скільки хто кому поставив балів, впевнена, що Польщі ніхто не виставляв найнижчі бали. Але в підрахунку загальна кількість балів для інших учасників могла спричинити такий результат. І ще раз. Ніхто не збирався якось образити Польщу!

– написала Ірина. Українці обурені оцінками від журі Український народ приголомшений тим, що професійне журі від України не віддало жодного балу справжнім друзям – полякам. Громадськість не розуміє, як можна було вчинити так з країною, яка у надзвичайно складний час щодня демонструє свою підтримку, прийняла мільйони наших земляків. Про це користувачі мережі пишуть у соціальних мережах, коментарях. "Соромно. Вибачте, браття!"

"Соромно за таких суддів".

"Це просто жах! Такий сором. Як можна було так вчинити з Польщею?"

"Чесно, просто шок. От і подяка за все, що для нас робили і роблять наші сусіди".

"Професійні журі – або проплачені, або вороги. Який сором! Не можна мовчати! Це сором! Мої діти плакали від сорому!"

"Ви плюнули на Польщу та Литву! Люби без совісті! Ви не українці!"

"Нуль для Польщі? Ви зовсім тупі? Ганьба вам і не буде поваги в Україні!"

"Ви покидьки без совісті і честі! Ганьба!"

"Це має зацікавити СБУ! Ці люди – зрадники!"

"Як ви з цим тепер будете жити? Вся Україна вас зневажає!"

"Це ганьба для журі! Ганьба! Кожному з нас соромно за ваше рішення! Щиро вибачаємося перед Польщею!"

Реакція зіркового бомонду

Українські зірки також невдоволені результатом від нашої країни для Польщі. Співачка Світлана Тарабарова показала свою реакцію на надзвичайно проникливий кліп на пісню Stefania та наголосила, що ми дуже завинили перед поляками, коли поставили їм 0 балів.

Я щиро дякую польському народові за всю допомогу і щире серце, яким ви обійняли нас. Мені прикро, що на такому "не політичному" конкурсі ми не змогли з боку журі показати вас оцінками, наскільки ми вдячні. Ми покажемо вчинками, обіцяємо. Дякувати Богу, що українські глядачі оцінили виступ Польщі 12 балами і не зіпсували ситуацію до кінця,

– написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова плаче під кліп Kalush Orchestra: дивіться відео онлайн

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин також не погоджується з оцінками від журі. Він шкодує, що недооцінював Євробачення і ще задовго до війни відмовився стати членом чи головою журі.

Тепер соромно. Вибачте, браття поляки та литовці. Ви не були найгіршими, навідміну від деяких членів журі. Але вдячний народ України підтримує вас. І так буде завжди!

– наголосив музикант.



Валерій Харчишин вибачився перед поляками та литовцями / Скриншот з фейбсуку артиста

Акторка Ірма Вітовська закликала українців поширити дописи польського виконавця Охмана та допомогти йому стати популярнішим.

Польське плече ми відчуваємо і дякуємо,

– написала Ірма.



Ірма Вітовська закликала підтримати Польщу / Скриншот з фейсбуку акторки

Вєрка Сердючка опублікувала у своїх інстаграм-сторіс лаконічне фото двох прапорів – українського та польського і написала: "Польща, дякуємо вам за все".



Вєрка Сердючка (Данилко) подякувала Польщі / Фото з інстаграм-сторіс

Українська актриса театру і кіно, ведуча Олена Лавренюк опублікувала фото "Суспільного", на якому зображені усі судді Національного журі від України та написала, що "так виглядає сором".



Олена Лавренюк про Національне журі України / Фото з інстаграм-сторіс

Співачка Олександра Кольцова, а також Членкиня правління Національної Суспільної Телерадіокомпанії України не розуміє, чому Польщі не дали жодного балу.



Саша Кольцова про Євробачення і Польщу / Скриншот з твітера

Виступ Польщі у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн