Сім'я українського актора та гумориста Юрія Ткача перший місяць війни жила у Вінниці. Але після вибуху, що пролунав дуже близько біля їхнього дому, дружина актора Вікторія та донька Ліза виїхали в Болгарію.

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Дружина Юрія Ткача про підтримку України в Болгарії

Вікторія почувається у безпеці в Болгарії. Але її бентежить російська пропаганда, через яку багато мешканців країни підтримує країну-агресора.

Болгарія чудова країна, дуже гарна. Але є така проблема – тут дуже добре працює російська пропаганда. Якщо взяти телебачення, то немає жодного українського каналу. Є три канали російських, і якщо послухати новини, то просто сидиш і думаєш: "Ви взагалі з цієї планети?"

– зізналась зіркова дружина.

Вікторія поділилась, що вирішила майже й не вмикати телевізор. Натомість вона зайнялась волонтерством для тих людей, які тільки приїжджають до Болгарії без документів та речей.

"Ми себе тут знайшли щодо українців і тих болгар, які підтримують українців. А хто не підтримує чи мовчить – ми намагаємось разом із дітьми відкрити їм очі на ту правду, яка відбувається в нашій країні", – розповіла дружина Юрія Ткача.

Коли повернуться до України

Як і всі сім'ї, Вікторія та Ліза сумують за домом. Тому вони планують повертатися до України наприкінці червня.

У Юри майже весь наступний місяць будуть поїздки з благодійними концертами, його не буде вдома. Вирішили залишитися в Болгарії до 21 червня, а потім повертатимемося в рідненький Київ. Виїхавши за кордон, ми поставили своє життя на паузу. Ніхто з нас не живе так, як жив би…

– зауважила жінка.

"Усі живуть із думками про те, що ось зараз ще трохи, і ми повернемося, буде не так страшно… Але ми не знаємо, коли буде кінець цього всього, і чи настане момент, коли ми зрозуміємо, що повертатися до Києва повністю безпечно. Ми дуже сумуємо, не почуваємося тут собою... Я розумію, що ми поїдемо туди, і будуть сирени, треба буде ховатися, буде не таке повноцінне життя, коли ти йдеш гуляти туди, куди хочеш", – додала вона.

Нагадаємо, Юрій Ткач мав можливість зустрітись з донькою та дружиною у травні вперше за 2 місяці розлуки. Зіркова сім'я побачилась у Чернівцях й зняла емоційну зустріч на відео.

Вікторія зазначила, що добре ставиться до Болгарії, але відчуває різницю між ментальністю народів. Тому попри страх вона хоче повертатись додому.