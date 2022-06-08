Семья украинского актера и юмориста Юрия Ткача в первый месяц войны жила в Виннице. Но после взрыва, раздавшегося очень близко у их дома, жена актера Виктория и дочь Лиза уехали в Болгарию.

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Жена Юрия Ткача о поддержке Украины в Болгарии

Виктория чувствует себя в безопасности в Болгарии. Но ее смущает российская пропаганда, из-за которой многие жители страны поддерживают страну-агрессора.

Болгария отличная страна, очень хорошая. Но есть такая проблема – здесь очень хорошо работает российская пропаганда. Если взять телевидение, то нет ни одного украинского канала. Есть три канала русских, и если послушать новости, то просто сидишь и думаешь: "Вы вообще из этой планеты?"

– призналась звездная жена.

Виктория поделилась, что решила почти не включать телевизор. Она занялась волонтерством для тех людей, которые только приезжают в Болгарию без документов и вещей.

"Мы себя здесь нашли по отношению к украинцам и тем болгарам, которые поддерживают украинцев. А кто не поддерживает или молчит – мы пытаемся вместе с детьми открыть им глаза на ту правду, которая происходит в нашей стране", – рассказала супруга Юрия Ткача.

Когда вернутся в Украину

Как и все семьи, Виктория и Лиза скучают по дому. Поэтому они планируют возвращаться в Украину в конце июня.

У Юры почти весь следующий месяц будут поездки с благотворительными концертами, его не будет дома. Решили остаться в Болгарии до 21 июня, а потом будем возвращаться в родной Киев. Уехав за границу, мы поставили свою жизнь на паузу. Никто из нас не живет так, как жил бы…

– заметила женщина.

"Все живут с мыслями о том, что вот сейчас еще чуть-чуть, и мы вернемся, будет не так страшно… Но мы не знаем, когда будет конец этого всего, и наступит ли момент, когда мы поймем, что возвращаться в Киев полностью безопасно. Мы очень скучаем, не чувствуем себя здесь собой... Я понимаю, что мы поедем туда, и будут сирены, надо будет прятаться, будет не такая полноценная жизнь, когда ты идешь гулять туда, куда хочешь", – добавила она.

Напомним, Юрий Ткач имел возможность встретиться с дочерью и женой в мае впервые за 2 месяца разлуки. Звездная семья увиделась в Черновцах и сняла эмоциональную встречу на видео.

Виктория отметила, что хорошо относится к Болгарии, но ощущает разницу между ментальностью народов. Поэтому, несмотря на страх, она хочет возвращаться домой.