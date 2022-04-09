Ви виростили тих покидьків, які вбивають і ґвалтують, – Вакарчук "розніс" російських журналістів

Український музикант Святослав Вакарчук звернувся до тих російських журналістів, що тижнями просять дати йому інтерв'ю. Він наголосив, що всі вони є частиною того "руського міра", що прийшов у наші міста.

Лідер "Океану Ельзи" зізнався, що з початку війни опозиційні російські медіа просять дати їм інтерв'ю, однак той не розумів, що їм розповісти. Та тепер він підібрав вдалі слова.

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Святослав Вакарчук емоційно звернувся до опозиціонерів

Я скажу наступне: ви всі – частина російського народу. І це ви виростили й вигодували цих покидьків, виродків, тварюк, які сьогодні руйнують наші будинки, вбивають людей похилого віку, жінок і дітей, ґвалтують, мародерять,

– сказав співак.

"Це ви привели до влади всіх тих, хто віддає накази цілитися і руйнувати наші пологові будинки, будинки для літніх людей, вокзали, на яких знаходяться тисячі людей, які намагаються втекти від вашого "руського міра". Це ви мовчали тоді, коли треба було говорити й діяти. Коли Путін, чиє друге ім'я антихрист, прийшов до влади, ви мовчали", – додав він.

Святослав Вакарчук підкреслив, що усі мовчали, а то й зловтішались, коли Росія вторглася в Грузію, окупувала Крим, а згодом розв'язала війну на Донбасі.

Нам не потрібні співчуття телефоном чи у фейсбуці, нам потрібні дії. І те, що ви закордоном у затишних готелях чи будинках роздумуєте про загадковість російської душі й те, що буде потім, як ваше життя зламане, можете розказувати комусь іншому. Життя зламане не у вас, життя зламане в тих, хто лежить сьогодні в Бучі, Бородянці, мертві з зав'язаними очима,

– наголосив він.

"Життя зламане в тих, хто намагався поїхати з вокзалу в Краматорську, а сьогодні був вбитий російськими "градами", ракетами. Життя зламане у мільйонів українських біженців, яким нема за що жити і яким нема де жити. Життя зламане в тих, кого насправді ви так багато років заспокоювали й називали своїми братами. Ми ніколи не будемо розділяти тих, хто вбивав, віддавав накази й тих, хто мовчав і нічого не робив", – зауважив Святослав Вакарчук.

Музикант таки подякував тим, хто справді висловлював свою позицію, виходити на вулиці, хоч додав, що цих людей небагато. Він додав, що ми ніколи не забудемо й не пробачимо усім решта.

Емоційне відео Святослава Вакарчука: