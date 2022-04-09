Лидер Океана Эльзы признался, что с начала войны оппозиционные российские медиа просят дать им интервью, однако тот не понимал, что им рассказать. Но теперь он подобрал удачные слова.

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Святослав Вакарчук эмоционально обратился к оппозиционерам

Я скажу следующее: вы все – часть русского народа. И это вы вырастили и выкормили этих подонков, уродов, тварей, которые сегодня разрушают наши дома, убивают пожилых людей, женщин и детей, насилуют, мародерят,

– сказал певец.

"Это вы привели к власти всех тех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддома, дома престарелых, вокзалы, на которых находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего "русского мира". Это вы молчали тогда, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя антихрист, пришел к власти, вы молчали", – добавил он.

Святослав Вакарчук подчеркнул, что все молчали, а то и злорадствовали, когда Россия вторглась в Грузию, оккупировала Крым, а затем развязала войну на Донбассе.

Нам не нужны соболезнования по телефону или в фейсбуке, нам нужны действия. И то, что вы за границей в уютных гостиницах или домах размышляете о загадочности русской души и о том, что будет потом, как ваша жизнь сломана, можете рассказывать кому-то другому. Жизнь сломана не у вас, жизнь сломана у тех, кто лежит сегодня в Буче, Бородянке, мертвы с завязанными глазами,

– подчеркнул он.

"Жизнь сломана у тех, кто пытался уехать с вокзала в Краматорске, а сегодня был убит российскими "градами", ракетами. Жизнь сломана у миллионов украинских беженцев, которым не за что жить и которым негде жить. Жизнь сломана у тех, кого на самом деле вы так много лет успокаивали и называли своими братьями. Мы никогда не будем разделять тех, кто убивал, отдавал приказы и молчавших и ничего не делал", – заметил Святослав Вакарчук.

Музыкант поблагодарил тех, кто действительно высказывал свою позицию, выходить на улицы, хотя добавил, что этих людей немного. Он добавил, что мы никогда не забудем и не простим всех остальных.