"Ви справжній українець": як Ектор Хіменес-Браво переборов сумніви через повернення в Київ

Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво днями повернувся до України. Він вже прибув до Києва й розповів, що не міг бути далеко від українців, які стали для нього родиною.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво приїхав з Польщі до Києва. Він розповів, як сумнівався, чи повертатися, і як його зустріли в Україні.

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Ектор Хіменес-Браво вже в Києві

Шеф-кухар повідомив, що нарешті "там, де має бути". У Києві він відкрив свої ресторани, щоб відновлювати економіку та допомагати волонтерам з їжею.

"Поки я був у Польщі, наша команда приготувала понад 125 000 порцій для армії, поліції, ТрО та нужденних. Я на той час працював в українському домі, провів дитячий кулінарний майстер-клас, закупив тепловізори та готував благодійну вечерю для польських еліт у Варшаві. Але я не зміг бути настільки далеко, коли страждає вся Україна", – поділився Ектор.

Кулінар додав, що повернення було для нього емоційним. Та завдяки повідомленням від українців він отримав бажану підтримку.

Їхати чи не їхати? Емоції були. Звичайно, я дуже переживав. Багато хто писав мені в директ: "Ектор, не поспішайте", "рано повертатися". Але 95% повідомлень було – "ми чекаємо на Вас, ви справжній українець",

– зізнався чоловік.

"Після перетину кордону України щоразу, коли армія зупиняла машину і вони бачили мене — вони були дуже раді. Відважні, але щасливі люди. Людям треба продовжувати жити. Українці тримають бойовий дух і оптимізм, не дивлячись на трагедію, яку принесла Росія".

, що Ектор перед Києвом зупинився у Львові , де вперше почув сирени, що стали вже звичними для українців. Він також провів ніч у бомбосховищі. Кухар зізнався, що йому прикро усвідомлювати, що переживають люди в окупованих містах.

Ектор Хіменес-Браво додав, що продовжує пишатися українським народом: "Я пишаюся (і буду це повторювати ще багато разів). Я пишаюся, що живу 12 років в Україні. Я пишаюся українцями. За ними зараз ховається весь світ".



Ектор вже в Києві / Фото з інстаграму