Известный кулинар Эктор Хименес-Браво приехал из Польши в Киев. Он рассказал, как сомневался, возвращаться ли, и как его встретили в Украине.

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Эктор Хименес-Браво уже в Киеве

Шеф-повар сообщил, что наконец-то "там, где должно быть". В Киеве он открыл свои рестораны, чтобы восстанавливать экономику и помогать волонтерам с едой.

"Пока я был в Польше, наша команда приготовила более 125 000 порций для армии, полиции, ТрО и нуждающихся. Я в то время работал в украинском доме, провел детский кулинарный мастер-класс, закупил тепловизоры и готовил благотворительный ужин для польских элит в Варшаве. Но я не смог быть настолько далеко, когда страдает вся Украина", – поделился Эктор.

Кулинар добавил, что возвращение было для него эмоциональным. Но благодаря сообщениям украинцев он получил желаемую поддержку.

Ехать или не ехать? Эмоции не были. Конечно, я очень переживал. Многие писали мне в директ: "Эктор, не спешите", "рано возвращаться". Но 95% сообщений было – "мы ждем Вас, вы настоящий украинец",

– признался мужчина.

"После пересечения границы Украины каждый раз, когда армия останавливала машину и они видели меня — они были очень рады. Отважны, но счастливы. Людям нужно продолжать жить. Украинцы держат боевой дух и оптимизм, несмотря на трагедию, которую принесла Россия".

Заметим , что Эктор перед Киевом остановился во Львове , где впервые услышал сирены, ставшие уже привычными для украинцев. Он также провел ночь в бомбоубежище. Повар признался, что ему досадно отдавать себе отчет, что переживают люди в оккупированных городах.

Эктор Хименес-Браво добавил, что продолжает гордиться украинским народом: "Я горжусь (и буду это повторять еще много раз). Я горжусь, что живу 12 лет в Украине. Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир".