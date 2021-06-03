На цій виставці британці зможуть побачити не показані раніше предмети з архівів знаменитих королівських дизайнерів. Найголовнішим вбранням, звісно, стане знаменита сукня принцеси Діани. Її оцінюють у 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Її створили модельєри Девід та Елізабет Емануель. Плаття стане центральним експонатом виставки і буде розташоване у скляній вітрині посередині залу.

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Що відомо про сукню принцеси Діани

Принцеса Діана на своєму весіллі була одягнена у пишну сукню з великими рукавами-ліхтариками, повідомляють у Vogue UA. Усе плаття виготовлялось вручну: на ній було розшито близько 10 тисяч перлин, а також підкова з 18-каратного золота, усипана білими діамантами. Усі деталі розшивались золотими нитками і перламутровими блискітками. За тканину модельєри використали тканину слонової кістки, яка сильно мнялась. Тому це плаття неодноразово називали "сукнею-катастрофою". Навіть на весільних знімках можна побачити, який неохайний вигляд воно мало після проїзду у тісній кареті.

Щодо шлейфу, то на його виготовлення пішло від 130 до 140 метрів тюлю. У кінцевому результаті шлейф мав 8 метрів довжини, але він теж створював багато незручностей під час церемонії одруження.



Весільна сукня принцеси Діани / Фото Getty Images

Після смерті принцеси Діани весільна сукня перейшла у власність її синів — принців Гаррі та Вільяма. Так бажала принцеса Діана у своєму заповіті – її мали передати у спадок, коли принцу Гаррі виповниться 30 років, а саме 15 вересня 2014 року. До того часу, протягом 17 років, за сукнею доглядав брат принцеси, Чарльз Спенсер.

Цікавий факт: для британського серіалу "Корона" виробництва Netflix художники з костюмів створили точну копію весільної сукні принцеси Діани. Роль жінки у серіалі виконувала Емма Коррін. За її словами, коли вона одягнула фінальний варіант сукні, за лаштунками зйомок наступила справжня тиша. Усі були вражені моментом та схожістю акторки у сукні з Леді Ді.