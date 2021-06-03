На этой выставке британцы смогут увидеть ранее не показанные предметы из архивов знаменитых королевских дизайнеров. Самым главным нарядом, конечно, станет знаменитое платье принцессы Дианы. Его оценивают в 15 миллионов фунтов стерлингов. Его создали модельеры Дэвид и Элизабет Эмануэль. Платье станет центральным экспонатом выставки и будет расположено в стеклянной витрине посередине зала.

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Что известно о платье принцессы Дианы

Принцесса Диана на своей свадьбе была одета в пышное платье с большими рукавами-фонариками, сообщают в Vogue UA. Все платье шилось вручную: на нем было около 10 тысяч жемчужин, а также подкова из 18-каратного золота, усыпанная белыми бриллиантами. Все детали расшивались золотыми нитями и перламутровыми блестками. Модельеры использовали ткань цвета слоновой кости, которая сильно мялась. Поэтому это платье неоднократно называли "платьем-катастрофой". Даже на свадебных снимках можно увидеть, какой неряшливый вид оно имело после проезда в тесной карете.

На изготовление шлейфа ушло от 130 до 140 метров тюля. В конечном итоге шлейф имел 8 метров длины, но он тоже создавал много неудобств во время церемонии бракосочетания.



Свадебное платье принцессы Дианы / Фото Getty Images

После смерти принцессы Дианы свадебное платье перешло в собственность ее сыновей — принцев Гарри и Уильяма. Так желала принцесса Диана в своем завещании – его должны были передать по наследству, когда принцу Гарри исполнится 30 лет, а именно 15 сентября 2014 года. К тому времени, в течение 17 лет, платье хранилось у брата принцессы Чарльза Спенсера.

Интересный факт: для британского сериала "Корона" производства Netflix художники по костюмам создали точную копию свадебного платья принцессы Дианы. Роль в сериале исполняла Эмма Коррин. По ее словам, когда она надела финальный вариант платья, за кулисами съемок наступила настоящая тишина. Все были поражены моментом и сходством актрисы в платье с Леди Ди.